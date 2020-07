Marsala: la fuga dei migranti dalla quarantena di Via Mazara 

18/07/2020 22:11:00

Come abbiamo raccontato su Tp24 due giorni fa, c'era apprensione tra gli abitanti di Via Mazara, a Marsala, per il trasferimento, in quarantena, di 60 migranti sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia. Avrebbero dovuto stare in isolamento, in attesa del tampone per il coronavirus. E invece, nonostante la presenza delle forze dell'ordine sul posto, in molti si sono dileguati. Almeno la metà dicono i residenti della zona a Tp24. Motivo per il quale c'è chi ha annunciato anche di presentare denuncia.

In Sicilia sono ripresi gli sbarchi, e bisogna garantire una giusta accoglienza alle persone anche con la salvaguardia da un possibile contagio da coronavirus.

La Regione vorrebbe che la quarantena si facesse a bordo delle navi, ma ancora non è possibile. Tra l'altro il centro per i migranti di Via Milo, a Trapani, è chiuso per lavoro di ristrutturazione.