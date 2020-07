Fiat Panda è l'auto usata più venduta in Sicilia e al sud Italia. La classifica

21/07/2020 07:00:00

E' la Fiat Panda l'auto usata più venduta in Sicilia ma anche nell'intero sud Italia. Al secondo posto c'è un'altra vettura di Casa Fiat, la 500, e al terzo posto una suv di successo come la Nissan Qashqai.

A ridosso del podio in Sicilia, tra le vetture usate più vendute troviamo altre due vetture della galassia FCA: la Lancia Ypsilon al quarto posto e la Fiat Punto al quinto.

I primi sei mesi del 2020 non sono certo stati confortanti per l'automotive. Tra pandemia e lockdown il settore è crollato, bloccandosi totalmnenre per settimane. Il mercato del nuovo chiude il semestre con il -47%; per l’usato va poco meglio, -30,6%. Sono stati 1.093.616 i passaggi di proprietà in questo primo semestre del 2020, oltre il 15% di questi avvenuti nel sud Italia. Ma nonostante il periodo di magra, quali sono state le vetture più vendute online in meridione e sulle isole? Andiamo a scoprire la classifica delle auto preferite dagli italiani in questo inizio di 2020, nel Sud Italia, Sicilia e Sardegna.

Brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che nel primo semestre del 2020 hanno fatto più vendite in rete nell’Italia meridionale sulle isole.

Trionfo per Fiat Panda - La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute nel Sud Italia, vincendo la classifica in sei delle otto regioni del meridione. Le uniche regioni dove Panda non è la più amata sono la Calabria e la Sardegna, dove vince Volkswagen Golf. FCA comunque domina al sud, dove si registrano ottimi risultati per Fiat 500 (seconda più venduta in Sicilia e Campania), per Fiat Punto in Molise e Basilicata, e per Lancia Ypsilon. Oltre a Golf, le altre auto straniere a mettersi in luce al sud e sulle isole sono smart fortwo (seconda in Abruzzo) e Nissan Qashqai, che è sul podio in Sicilia e si piazza al quarto posto nelle più vendute in meridione.

Utilitarie sempre le più vendute - Parlando di tipologie di vetture, le utilitarie si confermano le vetture più vendute nel 2020: in tutte le regioni del sud, Sicilia e Sardegna vendono più quasi 30% del totale, sfondando quota 35% in Campania. Bene le berline con oltre il 20% di media, i SUV chiudono il podio con oltre il 18%. Degno di nota il successo delle station wagon in Basilicata e Puglia con oltre il 10%, e il 13% dei crossover in Campania.

Bene il diesel ancora sopra il 70%, male l’ibrido - Tra le diverse alimentazioni nonostante la grande crisi mondiale, in questi primi sei mesi del 2020 si sono registrati ottimi numeri per il diesel nell’Italia meridionale e sulle isole. Il gasolio tiene ancora oltre il 70% delle vendite online quasi ovunque al sud, con punte del 77% in Molise, Puglia e Basilicata. Solo in Campania e in Abruzzo è in calo, dove comunque è ben oltre il 60%. Di contro il benzina arriva a poco sopra il 20% di media, solo in Sardegna segna un buon 26%. GPL al 3%, metano sotto il 2%. Ancora irrisori i risultati di ibrido ed elettrico.