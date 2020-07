Spese pazze all'Ars, condannato anche Livio Marrocco. "Agito correttamente" 

23/07/2020 18:47:00

C'è anche Livio Marrocco tra gli ex deputati regionali condannati nel processo sulle "spese pazze" all'Ars.

Anche per lui il reato è di peculato continuato. Il politico trapanese all'epoca dei fatti deputato prima di Pdl e poi di Futuro e Libertà è stato condannato a 3 anni di reclusione.

Questa la sua dichiarazione.

"Sono certo di avere svolto il mio incarico con la massima correttezza. Ripeto ancora una volta che le spese che mi sono state contestate sono tutte relative a esborsi dal mio conto corrente personale. Questo processo è stato basato in buona parte sulle ricevute delle spese che venivano conservate da me e da alcuni altri deputati scrupolosi. Ma erano conteggi di somme uscite dal mio conto personale. Ribadisco che non ho mai compilato alcuna richiesta di rimborso né documenti simili.



Prendo atto che le somme che mi vengono contestate si sono ridotte nel corso degli anni dagli originari 290.000 dell’avviso di garanzia, ai 15.000 della richiesta di rinvio a giudizio, ai 5.200 circa del decreto che dispone il giudizio, ai 3.961 della condanna di oggi. Leggeremo le motivazioni e faremo appello. Confido di proseguire in questa direzione e dimostrare, alla fine, di non avere commesso alcun illecito".