Al via il bonus per l'acquisto di moto e scooter ecologici

26/07/2020 14:00:00

In attesa del via libera per il bonus per le auto elettriche e ibride, che dovrebbero essere disponibili da agosto, a partire dal 22 luglio è già possibile richiedere l’ecobonus per chi vuole acquistare moto e scooter elettrici o ibridi con o senza rottamazione.

Al momento, sulla piattaforma dedicata ecobonus.mise.gov.it è possibile prenotare il bonus soltanto se si sceglie di rottamare un veicolo inquinante, ma il ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che a breve sarà possibile prenotare il bonus anche per gli acquisti senza rottamazione.

Gli incentivi - Il contributo massimo previsto per l’ecobonus sull’acquisto di scooter elettrici e ibridi può arrivare uno sconto del 40% sul prezzo di listino, fino a un valore massimo di 4mila euro, nel caso in cui si decida di rottamare un veicolo inquinante di categoria euro 0, 1, 2 o 3. Se invece si sceglie di effettuare l’acquisto senza rottamare il vecchio veicolo la percentuale di sconto applicato scende al 30% del prezzo, e comunque fino al valore massimo di 3mila euro.

Quali motoveicoli si possono acquistare -Le tipologie di moto e scooter ammessi alle agevolazioni, il testo del Dl Rilancio approvato prevede che possano beneficiare dell’ecobonus i veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici nelle categorie comprese tra L1e e fino a L7e inclusa.

Come già nel caso dell’ecobonus previsto per l’acquisto di auto elettriche e ibride, anche questi incentivi destinati a chi sceglie di acquistare moto e scooter non inquinanti possono essere cumulabili con quelli previsti dalle amministrazioni locali e con quelli previsti direttamente dai rivenditori e da altri enti.