Marsala, devono trasferire un'anziana dall'ospedale alla casa di riposo. Ma l'ambulanza sbaglia paziente...

26/07/2020 11:00:00

L'ambulanza sbaglia paziente all'ospedale, e porta in una casa di riposo un'altra anziana, tra l'imbarazzo degli operatori e lo smarrimento della povera vecchina.



Una scena fantozziana, quella successa ieri sera all'ospedale di Marsala.



Cos'è successo. Un'anziana ospite di una Rsa di Marsala giorni fa si è sentita male ed è stata ricoverata all'Ospedale Paolo Borsellino. Tutto è andato bene. I valori sono tornati nella norma, la degenza può finire. Può tornare nella residenza che la ospita. Ma per trasportarla occorre l'ambulanza. Gli operatori prelevano dall'ospedale una donna anziana, la mettono in ambulanza, e la portano alla casa di cura. Arrivati lì gli sguardi increduli degli addetti della Rsa. Hanno portato la persona sbagliata. Con l'anziana che in realtà doveva essere dimessa rimasta in ospedale.

Uno scambio di persona che è stato risolto con un secondo viaggio tra l'ospedale e la Rsa.

Ma che ha creato un bel sussulto negli operatori e soprattutto nelle vecchine coinvolte.