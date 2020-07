Droga, due trapanesi arrestati dai carabinieri

29/07/2020 11:04:00

Sono due gli arresti per droga eseguiti dai Carabinieri delle Stazioni di Trapani-Borgo Annunziata ed Erice, con il Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia.

I militari hanno arrestato il trapanese Vincenzo Ferrante, cl.86, con precedenti di polizia, poiché trovato in possesso di gr. 14 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ulteriori 3 dosi della medesima sostanza stupefacente e 3 bilancini di precisione. L'altro fermo riguarda Giuseppe Rinaudo, trapanese, cl.90, anch’egli con pregiudizi di polizia, trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 10,33 gr. di crack suddiviso in 18 dosi, 0,5 gr. di cocaina e 1 gr di marijuana.

Nella giornata di ieri, durante lo svolgimento dei riti per direttissima, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato entrambi gli arresti operati dai Carabinieri disponendo la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora per il Ferrante e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Rinaudo.