Scacchi, Salvato e Meo si impongono presso l’Oasi Zone di Piazza Biscione a Petrosino

06/08/2020 11:19:00

Si è svolto martedì 4 agosto presso l’Oasi Zone di Piazza Biscione a Petrosino, nell'ambito delle manifestazioni di Petrosino Estate 2020, il IX Torneo Scacchi Sotto le Stelle, torneo giovanile Under 16 con cadenza di gioco Rapid, organizzato dall'A.D. Scacchi Lilybetana. Si trattava della prima competizione post lockdown ed il numero dei partecipanti, leggermente ridotto rispetto alle edizioni precedenti. Tra i diciassette sfidanti si è imposto il vicecampione italiano Under 12 in carica, il lilybetano Giuseppe Salvato, che ha preceduto un ottimo Riccardo Costalonga, giovane promessa torinese di soli 8 anni e l’altro forte lilybetano Gianvito Genovese. Premi di fascia sono andati a Davide Montalto, 1° Under 12 e 4° classificato assoluto, a Federica Montalto, prima femminile e sesta assoluta, a Gabriel Genovese, primo Under 10 e al piccolo Samuel Struppa, primo Under 8. A corollario del torneo giovanile si è svolto un avvincente e spettacolare torneo a scacchi giganti tra giocatori più esperti e navigati. Il torneo, che vedeva al via 8 giocatori, è stato vinto da Antonino Meo, che in finale ha avuto la meglio su Dario Errera, giocatore di formazione lilybetana, ma ormai da anni trapiantato a Varese.

Diversi esponenti dell’Amministrazione Comunale petrosilena hanno presenziato durante le diverse fasi di gioco, dal bianco in moto iniziale alla premiazione finale, a cominciare dal Sindaco Gaspare Giacalone, continuando con il ViceSindaco Rocco Ingianni e con l’Assessore Salvatore Angileri, i quali si sono complimentati con i dirigenti dell’A.D. Scacchi Lilyebatana per l’organizzazione mostrata, nel rispetto del protocollo anti-COVID, e per la presenza di tanti giovani scacchisti, che unitamente ai loro familiari e amici hanno vivacizzato una serata estiva, vissuta all’insegna del puro e sano divertimento.