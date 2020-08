L'A29 Fly Volley Marsala giocherà al Palazzetto dello Sport

08/08/2020 10:45:00

È ufficiale, l'A29 Fly Volley Marsala giocherà il prossimo campionato nazionale B2 di Volley Femminile al Palazzetto dello Sport di Marsala. La dirigenza Biancoazzurra del Presidente Roberto Marino ha raggiunto un accordo con L’associazione LeALi Marsala dell'Avv. Eliana Maggio che prevede l'uso dell'impianto sia per le gare di campionato che per gli allenamenti nonché di tutti i servizi occorrenti che consentano il regolare svolgimento delle gare.

"Molto importante l’accordo raggiunto con l’Associazione LeAli per l’utilizzo dell’impianto del Pala San Carlo - dichiara il Presidente della Fly Roberto Marino - per la disputa degli allenamenti e delle partite del prossimo nostro campionato nazionale di B2 di pallavolo femminile.

Con l’Associazione LeAli svilupperemo un programma comune per la formazione di corsi sia di pallavolo che di pallamano per l’avviamento allo sport di tanti bambini che vorranno praticare questi meravigliosi sport.”

La dichiarazione dell’avv. Maggio: “la chiamata del presidente Marino, dopo il fermo del Covid, è stata accolta con enorme piacere. Siamo fieri di riportare la pallavolo, ed in special modo, la serie B2, a calcare il campo del palazzetto dello sport di Marsala. Ringrazio tutta la dirigenza della fly volley per la serietà e professionalità dimostrata e sono certa che la collaborazione nello sport possa solo far del bene ai futuri giovani atleti.

Il palazzetto dello sport recentemente ristrutturato grazie all’Amministrazione Comunale, al momento necessita di una modesta sistemazione di una parte del parquet di gioco, a cui sara’ presto provveduto per come ci ha assicurato l’Assessore allo Sport Andrea Baiata.