Acqua, Lo Curto: "Bene le procedure per l'approvvigionamento a Birgi, Favignana e Levanzo"

09/08/2020 14:00:00

Per l'approvVigionamento idrico all'aeroporto di Birgi e nelle isole di Favignana e Levanzo arrivano i lavori della Regione che potenzieranno la condotta idrica. Lo comunica la deputata regionale dell'Udc Eleonora Lo Curto. Qui la sua nota:

“Arriva la soluzione ai problemi di approvvigionamento idrico nell’area di Marsala che interessa l’aeroporto Birgi e nelle isole di Favignana e Levanzo. Il governo regionale, su proposta dell’assessore Alberto Pierobon, ha avviato le procedure per realizzare i lavori che potenzieranno la condotta idrica nella zona aeroportuale e nelle Egadi. Finalmente, con l’accordo tra i comuni di Trapani e Marsala, l’Eas e l’Ati idrico, verranno realizzate opere attese da tempo la cui gestione passerà a Siciliacque. Intendo ringraziare il presidente Musumeci e l’assessore Pierobon per la solerzia con la quale hanno affrontato la problematica relativa al miglioramento della distribuzione idrica in questa porzione del territorio trapanese. Si tratta di un intervento richiesto dai cittadini, che ora trova realizzazione grazie ad una delibera approvata dalla Giunta regionale. Mi sono fatta portavoce, nei mesi scorsi, delle istanze del territorio con l’assessore Pierobon assicurandogli tutto il mio sostegno nel suo lavoro che oggi porta a questo importante risultato e che prevede tra l’altro anche la manutenzione dell’acquedotto “bresciana” che approvvigiona Favignana e Levanzo”.