Controlli anti - Covid: chiuso a Custonaci il Cocos Club

14/08/2020 08:59:00

Si intensificano nel territorio i controlli per verificare se nei locali ci sono assembramenti e se le persone rispettano le regole sul distanziamento e l'uso della mascherina.

I Carabinieri del NAS di Palermo, unitamente a personale della Stazioni Carabinieri di Custonaci, hanno proceduto alla sospensione immediata della nota discoteca “COCOS” di Custonaci, sita in località Cornino.

I Carabinieri hanno fatto accesso nel locale verificando il mancato rispetto della recente ordinanza regionale che ha imposto stringenti misure per il contenimento del Covid-19. Infatti, l’ordinanza n. 31 del 09/08/2020 della Regione Siciliana, per le sale da ballo ha da un lato confermato che non si possa ospitare oltre il 40% dell’afflusso di pubblico normalmente autorizzato, e dall’altro ha imposto per tutti gli utenti l’utilizzo della mascherina “negli ambienti al chiuso e all’esterno”.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno accertato che nella discoteca “COCOS”, pur essendo rispettato il limite massimo di pubblico presente (circa 800 giovani, a fronte dei 2.000 posti normalmente previsti), gli utenti all’interno non indossavano la mascherina e non osservavano il previsto distanziamento sociale, creando una condizione di assembramento.

Un dettagliato sopralluogo, ha inoltre permesso di verificare che all’interno del locale, un magazzino era stato adibito a deposito di alimenti, in violazione della specifica normativa di settore.

Pertanto, si è proceduto alla sospensione immediata per 5 giorni del locale e il proprietario dovrà pagare la sanzione amministrativa prevista per la violazione.

Gli atti sono stati trasmessi alla Prefettura di Trapani a cui competerà la valutazione circa un eventuale prolungamento della sospensione.