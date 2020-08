Marsala, elezioni. La Lega ha la lista pronta, alleanza con Massimo Grillo e il centrodestra

14/08/2020 15:17:00

La Lega di Marsala, in una nota, fa sapere di avere la lista pronta per le prossime elezioni amministrative, e di lavorare per essere parte della coalizione di centrodestra, che appoggia il già candidato Sindaco Massimo Grillo.

La Lega (che non si fa più chiamare Lega Nord) presenterà per la terza volta il simbolo nella città di Marsala. Era già accaduto 5 anni fa quando si presentò alle Amministrative del 2015 con l’allora candidato Sindaco Vito Armato e una manciata di voti. Alle Europee del 2019, grazie alla popolarità (allora) di Salvini ha preso a Marsala 23,31%.

Scrivono i dirigenti della Lega di aver lavorato "per presentare una lista realmente rappresentativa non soltanto del grande territorio della Città ma soprattutto dei valori del centrodestra a cui si ispira, riuscendo nell’intento di unire sotto un'unica bandiera 24 candidati, più che motivati, provenienti dalla società civile e che strizzano l’occhio alla buona politica: imprenditori, liberi professionisti, artigiani, tutti rappresentanti le diverse categorie economiche già provate dalla mala gestione delle passate amministrazioni comunali e che vogliono dare il proprio contributo al riscatto di Marsala".

Circa le alleanze, "in queste settimane la Lega Salvini Premier ha inoltre intensificato il dialogo con i rappresentanti del locale centrodestra, certi della volontà di realizzare una forza di buon governo, nella prospettiva non soltanto di ben amministrare la città di Marsala ma anche di saper affrontare e vincere le Regionali 2022 e le Politiche 2023. Confermiamo che i dialoghi con gli alleati di Diventerà Bellissima, di Forza Italia, dell UDC, di Via e di Fratelli d’Italia sono stati molto proficui e ricchi di reciproca soddisfazione. Tutti, in un clima di piacevole fiducia, hanno dato per certo la necessità di un chiaro messaggio politico in un momento storico in cui altri nascondono la propria identità dietro un civismo di facciata e con la consapevolezza che la città di Marsala non può continuare ad essere amministrata da questa sinistra".

Continuano i dirigenti della Lega: "Agli alleati regionali chiediamo una immediata convocazione dei referenti comunali e provinciali . Oggi più che mai il centrodestra deve far chiarezza su quale è l'indirizzo politico - amministrativo per la città di Marsala, al fine di amalgamare le forze e i programmi politici dei vari partiti e senza ambiguità alcuna. Ad altri lasciamo logiche che non ci appartengono. Da parte nostra la richiesta e la disponibilità ad individuare un candidato in grado di mostrare il massimo del coraggio e della visione per una città, la quinta città siciliana, che merita di affrontare le grandi sfide di domani. Consapevoli che il domani è già oggi. " Così dichiarano Francesco Di Giorgio, Vice segretario della Lega in Sicilia, Alessandro Pagano Vice Capo Gruppo della Lega alla Camera dei Deputati e Marico Hopps Responsabile Regionale Lega- Enti Locali Sicilia Occidentale.