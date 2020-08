Coronavirus, il passeggero positivo sul bus Trapani - Palermo. Tutte le info utili 

15/08/2020 07:21:00



Riguardo al passeggero del bus Trapani - Palermo risultato positivo al COVID-19, in una nota Segesta Autolinee precisa che:



• che il passeggero ha viaggiato esclusivamente nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 luglio e nei giorni 3, 4, 5 e 6 agosto;

• che il passeggero ha utilizzato solo la corsa in partenza alle ore 5.30 da Trapani a Palermo, e la corsa in partenza alle ore 15.00 da Palermo a Trapani;

• che Segesta ha adottato, ogni giorno, gli interventi di sanificazione di tutti i mezzi ed i protocolli sanitari richiesti dalle competenti autorità;

• che cautelativamente Segesta ha provveduto alla sospensione dai servizi degli autisti che hanno prestato servizio nelle corse sopra elencate;

tutti autisti sottoposti al tampone da parte dell’ASP di Trapani sono risultati negativi al COVID-19

• e che l’ASP contatterà tutti e solo i passeggeri che hanno fruito di dette corse per le procedure sanitarie previste in dette circostanze.

I passeggeri che, pur presenti nelle sopradette corse, non venissero contatti dall’ASP di Trapani, sono invitati a chiamare la stessa ASP ai numeri telefonici 0923 543 018 – 0923 543 026.

Tutti i Clienti che, invece, hanno fruito dei servizi Segesta in giorni o in orari diversi da quelli indicati, non verranno contatti dall’ASP, non ritenendo sussistente alcun potenziale pericolo di contaminazione