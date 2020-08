I promessi sposi della politica italiana, siciliana e marsalese...

16/08/2020 10:00:00

I promessi sposi della politica italiana. Dopo le elezioni politiche nazionali, conoscendo il background di Beppe Grillo dovevano unirsi PD alias Renzo, M5S alias Lucia, Renzi alias Don Rodrigo non lo permise e Martina (segretario reggente PD) alias Don Abbondio non lo celebrò.

L'estate del 2019, Renzi individuò in Salvini don Rodrigo e fece cadere il veto, il nuovo Don Abbondio alias Zingaretti uní sull'altare parlamentare Renzo e Lucia. Nella crisi agostana chiesero di unirsi Salvini e Berlusconi /Meloni alias Lucia, ma Mattarella alias Don Abbondio in ossequio alla costituzione, nella fattispecie don Rodrigo non celebrò il matrimonio perché non avevano invitato la maggioranza dei parlamentari.

I sondaggi anche se in discesa raccontano che il matrimonio "s'adda fare". Nel 1994 quando nacque la seconda repubblica, Renzo fu Berlusconi, Lucia, Alleanza Nazionale con Fini, inizialmente ma solo per 6 mesi Don Rodrigo alias "el senatur" Bossi diede il beneplacito, don Abbondio alias Casini e Mastella celebrarono, poi "il senatur" ci ripensó e ritornò sull'adorato Po. Marsala 2020, il matrimonio che non ha avuto luogo è stato quello tra Andreana Patti ed il PD, don Rodrigo alias Di Girolamo, Don Abbondio, qualcuno, componenenti del PD ed elementi che dichiaratisi di centrosinistra poi hanno fatto nell'ultimo lustro altre scelte. È delle ultime ore la proposta della Lega/Lucia a Grillo/Renzo.

Don Rodrigo è rappresentato dalla stragrande maggioranza della coalizione di centrodestra. Don Abbondio sono, diventerà bellissima di Nello Musumeci, il verbo del partito è coniugato al futuro prossimo. Mi chiedo quando accadrà, se non erro il partito del presidente della regione in carica ha governato la Trinacria dall'elezione diretta del cosiddetto governatore 14 anni su 19, i siciliani non se ne sono accorti, il miracolo nel prossimo biennio??? Chi vivrà vedrà. Intanto mentre a Lilybauem tra matrimoni mancati, matrimoni elettoralmente riusciti, altri valorialmente celebrati, la cittadinanza vuole conoscere il nuovo Renzo e mancano meno di 50 giorni alle nozze.

Vittorio Alfieri