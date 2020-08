Sicilia, arriva il primo pacchetto per turisti musulmani. Ecco cosa prevede 

19/08/2020 19:20:00

Un pacchetto turistico in Sicilia pensato interamente per i turisti musulmani. Ad averlo ideato è l’Associazione Sicilia Muslim Friendly Development, in collaborazione con il Tour Operator KS Travel and Business.

L’offerta turistica, come informa DailyMuslim.it, prevede tanti servizi unici nel suo genere, che vanno dalla pura cucina siciliana adattata agli standard halal, fino alla preghiera in moschea, con accompagnatore che adotta l’etichetta islamica nell’interazione con il turista.

La Sicilia, ha un potenziale enorme dal punto di vista attrattivo per i turisti musulmani, dove la sola “concorrente” a livello mondiale sarebbe la Spagna, infatti, l’isola ha un patrimonio cultuale islamico che la renderebbe una delle mete preferite per i turisti in cerca di cultura, paesaggi, esperienze e sopratutto servizi muslim friendly.

Da oggi un musulmano, da qualsiasi parte del mondo, potrà visitare questa magnifica isola, potrà farlo nel rispetto dei precetti della propria Fede: Nella propria camera d’albergo avrà indicata la direzione della Qiblah per eseguire le preghiere, gli sarà servita una colazione senza alimenti per lui proibiti, potrà degustare la ricca gastronomia siciliana e visitare luoghi di interesse artistico e culturale in un’atmosfera a lui congeniale.