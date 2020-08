Migranti, l'Aurelia al porto di Trapani. Sbarchi a Marsala 

29/08/2020 11:24:00

La nave Aurelia è arrivata al porto di Trapani. E' la nave della Snav noleggiata dal governo per svuotare l'hotspot di Lampedusa. A bordo ci sono 273 persone. Di queste 70 sono positive al coronavirus, in isolamento e sotto osservazione. Ieri la nave è stata al molo Ronciglio, quasi tutto il giorno, per fare rifornimento di carburanti e viveri, e per altre operazioni tecniche, con l'aiuto della Guardia Costiera e la collaborazione delle forze dell'ordine. Adesso è in rada, di fronte al porto

Oggi soffia forte il vento di scirocco e il mare è mosso, ma la bella giornata di ieri ha favorito altri sbarchi clandestini di migranti dalla Tunisia. Ieri due gruppi di persone sono arrivate a Marsala, toccando la costa di Capo Boeo e, un po' più distante, di Salinella, ma sempre nel centro di Marsala. Lo sbarco è avvenuto sul far del tramonto. Gli uomini a bordo si sono subito dileguati.

Per rispondere alle critiche del governatore Musumeci sulla gestione dell'emergenza (Musumeci parla addirittura di "invasione") il Ministero dell'Interno ha diffuso alcuni dati. In ragione del maggior impatto dei flussi che sopporta la Sicilia, sono stati intensificati, fin da maggio, al termine del lockdown, i trasferimenti di migranti verso altre regioni italiane. In particolare, fanno sapere fonti del Ministero dell'Interno, a partire da giugno scorso, sono stati trasferiti dalla Sicilia 4.086 migranti.

La redistribuzione sul territorio nazionale è avvenuta all'esito dello screening sanitario. Infine, in relazione alle maggiori esigenze di vigilanza dei centri per migranti, in Sicilia sono attualmente impiegati 979 militari della "Operazione strade sicure", 400 inviati nel solo mese di agosto.