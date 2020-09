Coronavirus, record di casi in Sicilia. Mai così tanti in un giorno: 179

18/09/2020 18:03:00

Mai così tanti in un giorno: 179

A Razza, Musumeci e company la situazione, forse, è sfuggita di mano. La Sicilia oggi conosce il record di casi di coronavirus in un giorno: 179. Aumentano i ricoverati, c'è un decesso.

Il precedente "primato" risaliva al 26 marzo, con 170.

Dei 179 rilevati nell'ultimo giorno, 21 sono ospiti nella Missione di Biagio Conte a Palermo e 37 nei vari hot spot siciliani.

Ci sono 64 nuovi guariti. Record anche di tamponi, 6325: è la prima volta che si supera la soglia dei 6000.

Sono 179 le persone ricoverate in ospedale, 15 in terapia intensiva e 1.963 in isolamento domiciliare. C'è anche una nuova vittima, che fa salire il totale a 296: un paziente di 70 anni, ricoverato da molto tempo, è morto nella notte a Messina.

Salgono a 2.157 gli attuali positivi nell'Isola mentre in totale, da quando è iniziata la pandemia, sono stati 5.748 i casi registrati. I guariti sono 3.295, come detto 64 in più di ieri.

Dei nuovi casi registrati, 15 sono nella provincia di Catania, 31 a Trapani, 70 a Palermo, 4 a Messina, 29 a Siracusa, 19 a Ragusa, 3 a Enna, 6 ad Agrigento e 2 in provincia di Caltanissetta.