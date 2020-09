Coronavirus, ricoverata una donna incinta di Marsala. Tutti gli aggiornamenti

23/09/2020 06:00:00

12,50 - Sono 298 (+6 rispetto a ieri) i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica l'Asp nel bollettino quotidiano.



Rispetto a ieri si registrano 11 nuovi positivi al Covid, e 5 guariti. Sono stati effettuati circa 200 tamponi, una tendenza in calo rispetto ai giorni scorsi quando se ne effettuavano 400 al giorno. Trapani e Salemi restano le città con più casi di Covid 19, seguite da Marsala e Alcamo. Qui i dati di oggi mercoledì 23 settembre.







12,20 - Una donna, incinta al nono mese di gravidanza, è risultata positiva al coronavirus a Marsala. Si tratta, quindi, di un nuovo caso in città. La donna è stata ricoverata al reparto covid dell'ospedale di Mazara, "inaugurato" ieri. E' la seconda paziente, in soli due giorni, che occupa il reparto. Ieri, infatti, dato l'aggravarsi delle sue condizioni, era stato ricoverato un uomo, di 60 anni, di Petrosino.

La donna ricoverata è sposata con un fotografo che lavora per tanti eventi, dato che a Settembre si sono celebrate molte comunioni e cresime. E si attende l'esito del tampone sul marito.

La notizia del ricovero della donna è stata confermata a Tp24 dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

Giunge anche alla nostra redazione la notizia della chiusura temporanea di un sala ricevimenti di Marsala. Sarebbe risultato positivo al Covid il giovane figlio dei titolari. Il condizionale è d'obbligo perchè si aspettano conferme ufficiali.



Va detto, comunque, che, al di là di tutto, se ognuno di noi rispettasse le poche semplici regole su divieto di assembramento, pulizia delle mani, e mascherina, non avremmo da tenere nulla su possibili contagi.

07,00 - Sono 292 i positivi totali in provincia di Trapani, ieri si sono registrati due nuovi contagi in più rispetto a lunedì, ma anche 8 guariti, e 11 positivi. C’è stato, anche un nuovo decesso che fa salire il totale delle persone morte a causa del Covid-19 a 7. Si tratta di una donna di 90 anni, di Salemi, ricoverata fuori provincia. I ricoverati sono 13, numero invariato rispetto al giorno precedente.

Primo ricoverato a Mazara - Ma ieri c’è stato il primo ricoverato a Mazara del Vallo, un uomo di Petrosino di 60 anni (ne abbiamo parlato qui). L’uomo ha una polmonite bilaterale ed è stato il primo paziente ad essere ricoverato nel reparto covid dell'ospedale di Mazara del Vallo, aperto ieri, dopo le polemiche dei giorni scorsi e le corse contro il tempo.

E ieri il parrucchiere marsalese Cristian Castiglione, ha comunicato di essere positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lui stesso, sui social, per avvisare la clientela. Castiglione qualche giorno fa aveva annunciato che aveva dovuto chiudere temporaneamente l'attività perché una sua cliente era risultata positiva. Dopo la quarantena, ed il tampone è risultato positivo.

I dati nel trapanese - Totale casi attuali positivi 292 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Alcamo 30; Buseto Palizzolo 21; Calatafimi-Segesta 15; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 7; Castelvetrano 19; Custonaci 2; Erice 20; Gibellina 0; Marsala 32; Mazara del Vallo 12; Paceco 0; Partanna 11; Poggioreale 1; Salemi 47, Santa Ninfa 7; Trapani 51; Valderice 8; Vita 2, San Vito Lo Capo 2; Petrosino 5. Ricoverati non in Terapia intensiva – 13, Guariti - 158, Isolamento domiciliare obbligatorio – 279, Decessi – 7, Totale tamponi effettuati – 29.240, Test sierologici su personale sanitario 10.260, Test per ricerca antigene – 3.020.

500 posti letto in più in tra Palermo e Trapani - E ieri conseguentemente all’aumento abbastanza preoccupante dei casi di Coronavirus la Regione ha deciso di mettere a disposizione altri 500 posti letto in più. Decisione presa da Razza che ha varato un piano per dedicare ai pazienti Covid altri 500 posti di degenza ordinaria in più nelle province di Palermo e Trapani. Ieri sono stati attivati 50 posti letti in più — cinque dei quali in terapia intensiva — divisi fra il Policlinico di Palermo, il Civico, il Cervello e l’ospedale di Mazara del Vallo. La Regione ha inoltre ottenuto dall’Ismett la disponibilità di altri 10 posti di terapia intensiva su 40.

I dati in Sicilia - Incremento di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: sono 108 i positivi in più (lunedì erano stati 75) e 5 riguardano gli ospiti della Missione Speranza e Carità. Ma c'è da segnalare che è stato registrato il record di tamponi, ben 7000. Attualmente sono 2390 i positivi di cui 224 ricoverati in ospedale, 15 in terapia intensiva e 2151 in isolamento domiciliare. Purtroppo c'è da registrare una nuova vittima e il bilancio complessivo dei deceduti sale a 300. Cresce anche il numero dei guariti, + 65 rispetto alla giornata di ieri.

I dati in Italia - Sono stati superati in Italia i 300mila contagi per il Covid dall'inizio dell'emergenza. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui complessivamente - comprese le vittime e i guariti - i contagi nel Paese sono stati finora 300.897.

Si è stabilizzato nelle ultime 24 ore il numero di contagi per il Covid: nell'ultimo giorno i nuovi casi sono stati 1.392 a fronte dei 1.350 del giorno precedente. In lieve calo il numero dei decessi, 14 morti nell'ultimo giorno rispetto alle 17 vittime di ieri. Il totale delle vittime è 35.738. Sono stati 87.303 i tamponi effettuati, circa 31.400 in più di ieri. Questi i dati nel bollettino del ministero della Salute. Il Lazio è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+238), seguita dalla Lombardia (+182) e Campania (+156).