Ruba in un appartamento, beccato dalle telecamere. Arrestato ad Alcamo

19/10/2020 10:50:00

Un “topo d'appartamento” è stato arrestato dai Carabinieri ad Alcamo. Si tratta di Tommaso Graziano Ingrao, castelvetranese classe 69, con precedenti alle spalle.



Il furto all'interno di un'abitazione di Alcamo è avvenuto domenica sera, mentre i proprietari di casa non c'erano. Il bottino: un pc portatile e una Play Station 4. I carabinieri sono riusciti a individuare l'uomo grazie alle immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza piazzate nella zona. Ingrao, tra l'altro, già noto alle Forze di polizia e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno. L'uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione dove, nel corso delle perquisizioni domiciliari e personali, sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati durante l’azione delittuosa, oltre a parte della refurtiva, che è stata immediatamente restituita al proprietario.



Ingrao, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso il carcere di Trapani ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della prevista convalida.

Nel frattempo, i Carabinieri continueranno i loro accertamenti per rinvenire la restante parte della refurtiva.