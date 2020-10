Coronavirus, all'ospedale di Trapani è possibile fare il tampone a 15 euro 

19/10/2020 15:50:00

All'ospedale di Trapani è possibile da oggi fare il tampone al costo di 15 euro.

E' un servizio disponibile per tutti i cittadini. Il tampone viene eseguito sulla base le indicazioni operative in materia di screening dell'Assessorato regionale alla Salute per la rilevazione degli antigeni specifici per Sars-Cov 2 da prelievo rinofaringeo.

I nuovi test rapidi permettono di riconoscere in quindici minuti la presenza dell’antigene nel paziente. Il test ha elevate performance di sensibilità e specificità. In caso di positività sarà necessario effettuare a seguire il tampone molecolare.