Coronavirus, la Sicilia prepara 2500 posti letto in più. 500 in terapia intensiva

19/10/2020 17:18:00

2.500 posti letto in più per far fronte all'emergenza Coronavirus. Di questi 500 posti saranno in terapia intensiva. La Regione siciliana è al lavoro per il piano anti Covid nelgi ospedali dell'Isola e non farsi trovare impreparata di fronte a un’eventuale escalation del virus e tenendo a riferimento il rapporto tra contagiati asintomatici e quelli ospedalizzati (pari all’8,3%).

I ricoverati attuali sono 563, ma l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, assieme al comitato scientifico e agli esperti sta attuando il piano "a fisarmonica", che consente di agire subito nei vari territori, anticipando il virus.

Rispetto alla prima ondata nessun ospedale, a differenza di altre regioni d’Italia, è dedicato solo al Covid, anzi. La scelta del governo Musumeci è stata proprio quella di garantire i pazienti affetti da altre patologie e che hanno bisogno di cure.

Dei 2.500 posti letto 'anti-Covid’, il 20 per cento è destinato alla terapia intensiva e sub-intensiva: in questo momento in Sicilia i ricoverati occupano 70 posti letto nelle intensive.