Marsala, coronavirus: la coda delle ambulanze che trasportano i pazienti in ospedale 

19/10/2020 19:59:00

Cinque ambulanze in coda, davanti all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Una è dentro, le altre quattro in attesa: le potete vedere in questa immagine.

Accade questa sera, 19 Ottobre 2020. Sono ambulanze che trasportano cinque pazienti che hanno il Covid. Da oggi il "Paolo Borsellino" è Covid - hospital ed è destinato a riempirsi in poco tempo.

Le ambulanze trasportano pazienti che erano a Palermo: per loro non c'è posto negli ospedali del capoluogo. Da qui la decisione di trasferirli con urgenza a Marsala.

I pazienti verranno ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale, non in terapia intensiva. Attualmente in terapia intensiva ci sono tre pazienti, rispetto ai due di ieri.