Coronavirus, diminuiscono i nuovi positivi in Sicilia (362) e nel Paese. Giù il numero di tamponi

19/10/2020 18:13:00

Sono 362 i nuovi positivi in Sicilia, 186 in meno rispetto ai 548 di ieri. Nell'Isola di registrano 30 nuovi pazienti ricoverati, 28 in regime ordinario e 2 in terapia intensiva. Incoraggiante il dato dei guariti pari a 130 persone.

Tre sono i decessi, mentre i tamponi effettuati sono 3252, contro i quasi 6.400 del 18 ottobre. Questi i dati dell'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Attualmente ci sono in Sicilia 7.019 casi di cui 521 ricoverati in ospedale, 72 in terapia intensiva e 6.426 in isolamento domiciliare. I guariti totali sono 5.267 mentre i decessi con i tre di oggi salgono a 368.

In calo, positivi e tamponi nelle 24 ore anche nel resto d'Italia: sono 9.338 i nuovi positivi (ieri 11.705), ma con 98.862 tamponi eseguiti, 48mila meno di ieri. 423,578 i casi totali dall’inizio dell’epidemia. In salita i decessi, che arrivano a 73 (ieri 69), per un totale di 36.616.

Ancora balzo dei ricoveri, con 47 terapie intensive in più (ieri 45), arrivate a 797 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 545 in più (ieri 514), per un totale di 7.676. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.