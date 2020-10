19/10/2020 16:02:00

Avanza ancora il Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 454 gli attuali positivi al Covid.

Tra questi ci sono 2 ricoverati in terapia intensiva al Covid Hospital di Marsala, trasferiti dall'ospedale di Mazara del Vallo. Sono invece 25 i ricoverati non in terapia intensiva.

Durante il fine settimana sono stati effettuati 328 tamponi. Tra le principali città si contano 82 positivi a Trapani, 65 a Marsala, 29 a Mazara del Vallo.