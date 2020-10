Si è svolto a Trapani il Rescue Day. Tamponi a tutti, trovati 5 positivi. Premiate le associazioni

20/10/2020 04:25:00

Domenica a Trapani si è svolta come ogni anno la manifestazione "Rescue Day 2020" che vede protagoniste diverse associazioni di volontariato del territorio con delle maxi esercitazioni. La manifestazione è organizzata da CSE Centro Soccorso Emergency.

A causa dell'emergenza Covid le esercitazioni sono state sostitute da un'attività di prevenzione attraverso l'effettuazione di tamponi a tutti i presenti. Sono stati eseguiti infatti 635 tamponi di cui 5 sono risultati positivi, 4 trapanesi e un ericino, segnalati all'ufficio di prevenzione.



Oltre ai sanitari dell'ASP Trapani, era presente il nucleo artificieri ed antidroga della Polizia di Stato di Palermo, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia con i tecnici della stazione di soccorso Palermo-Madonie territorialmente competente anche sulla provincia di Trapani. Il Soccorso Alpino svolge annualmente una media di 300 interventi annui in montagna, in grotta ed in ambienti impervi ed ostili con oltre 200 tecnici di soccorso tecnico sanitario ad altissima specializzazione.

Lo scopo principale della manifestazione, è stata la premiazione di tutte le realtà che hanno contribuito attivamente e in prima persona durante il momento culmine della pandemia da Coronavirus.

Con la partecipazione della Prefettura e della Questura di Trapani anche il Soccorso Alpino e l'associazione Misericordia di Mazara San Vito sono stati premiati per tutto quello che hanno fatto durante la pandemia del Coronavirus.

"Siamo orgogliosi di tutto questo - afferma il governatore dell'ass. Misericordia Carmen Anselmo - è un gesto che premia l'associazione e soprattutto i numerosi volontari che hanno prestato in maniera gratuita e instancabile, il loro prezioso servizio alla cittadinanza. Senza loro l'associazione non sarebbe tale".