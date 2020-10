Sicilia, dieci vittime  nelle ultime 24 ore. 62 casi in più in provincia di Trapani 

20/10/2020 19:18:00

Sono 574 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono, e di tanto, anche i decessi: ben 10 quelli segnalati dalla Regione Sicilia (sette nel Palermitano e tre nell'Agrigentino), per un totale di 378. Sono stati effettuati 8131 tamponi, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Cinque pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 77. Sono invece 617 in tutto i malati nei vari ospedali dell'Isola. Ottantasei i guariti. Sono invece 6878 quelli in isolamento domiciliare.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 202 a Catania e 137 i nuovi casi a Palermo; 62 a Trapani; 44 a Ragusa; 35 a Siracusa; 28 a Messina e 28 anche a Enna; 22 ad Agrigento; 16 a Caltanissetta.

Cresce in Italia il numero di nuovi casi di coronavirus (+10.874 contro il +9.338 di ieri) ma i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 144.737 a fronte del + 98.862 di ieri. I morti sono stati 89 (ieri +73), cresce anche la pressione sulle terapie intensive: oggi 73 in più, per un totale di 870. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il totale dei positivi attuali è pari a 142.739, dei quali 133.415 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.454, quasi 800 in più di ieri. Sono invece 870 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 73 in più di ieri. A livello regionale, resta quello lombardo, il territorio più problematico, con 2.023 nuovi casi, seguito da Piemonte con 1.396, dalla Campania con 1.312 e Lazio 1.224. La Basilicata, con 17 nuovi casi è la regione meno colpita. Per quanto riguarda gli ospedali, quelli più affollati sono quelli lombardi con 1.268 ricoverati, seguiti da quelli laziali con 1.196. Lombardia e Lazio sono anche le uniche regioni com più di cento ricoveri nelle terapie intensive (123 entrambe).