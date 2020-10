Scrive Maurizio Miceli, sugli accordi di Fratelli d'Italia per le elezioni a Marsala 

20/10/2020 08:40:00

Caro Direttore,

Le scrivo in ordine all’intervista rilasciata dal consigliere Ferrantelli, tenendoci a muovere una precisazione su asseriti eventuali, “pretesi”, accordi pre elettorali.

Tutte le candidature sono state espressione di condivisione del progetto politico di Massimo Grillo e di adesione ai valori rappresentati da Fratelli d’Italia.

Tra i candidati, che ringrazio tutti, non posso che menzionare proprio la consigliera Rosanna Genna, citata nell’intervista, che ha deciso di scendere in campo per onorare la sua storia e già in rappresentanza di Fratelli d’Italia, avendo lei aderito al partito ben prima della competizione elettorale.Confermo, al contrario, che l’accordo politico col sindaco Massimo Grillo prevede la presenza in giunta di tutte le forze politiche che lo hanno sostenuto, impegno che siamo sicuri verrá rispettato in seguito all’elezione del Presidente del Consiglio.

Maurizio Miceli

coordinatore provinciale Fratelli d'Italia