Emergenza coronavirus: Tranchida e l'Asp convocano i Sindaci della provincia di Trapani 

21/10/2020 11:08:00

Anche la provincia di Trapani è in piena emergenza coronavirus. Ed è per questo che il commissario straordinario dell'Asp e il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, hanno convocato, per domani, il tavolo dei Sindaci della provincia. Ci sarà anche l'assessore Razza. L'incontro avverrà in modalità virtuale.

L'unico punto all'ordine del giorno sono le misure di contenimento del Covid, che in provincia sta facendo registrare numeri preoccupanti.

L'idea di convocare i Sindaci era venuta anche al Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ma è stato proceduto dall'iniziativa dell'Asp e del Comune di Trapani. In verità Grillo cercava la collaborazione degli altri Sindaci dopo quanto è successo con l'ospedale di Marsala. In campagna elettorale Razza, per sostenere la candidatura di Grillo, aveva dichiarato che Marsala non sarebbe diventato ospedale Covid. Cosa puntualmente accaduta subito dopo le elezioni. La trasformazione di Marsala in ospedale Covid ha portato alla chiusura di diversi reparti, tra cui cardiologia. Pesa come un macigno, inoltre, l'annuncio, fatto da Razza, a Maggio, della creazione di una struttura ad hoc a Marsala: non si è fatto mai nulla ...