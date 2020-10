62^ Monterice, al via i marsalesi Caterina Cammarata e Giuseppe Giacalone

21/10/2020 17:46:00

Domenica 25 ottobre sui famosi tornanti di Erice, si svolgerà il 6 round del campionato italiano velocità montagna, la 62^Monterice.

Sarà presente la figlia d'arte del veterano pilota marsalese, Pietro Cammarata, conosciuto come "Beccaro".

Caterina Cammarata, attualmente è 2^assoluta nel campionato sicilia slalom femminile e non poteva mancare alla gara di casa. Per lei la seconda apparizione con gli obiettivi di migliorarsi e di fare esperienza nella disciplina della velocità.

Ma ad Erice torna anche un altro pilota marsalese, Giuseppe Giacalone. Dopo le partecipazioni del 2010 e 2011, su una monoposto Formula BMW del Team Fattorini Motorsport, diretto dall’ex pilota Fabrizio Fattorini e nel 2016 al volante della biposto inglese Radical SR4 1.3, sempre con il team di Orvieto, quest'anno sarà al volante sempre di una Radical SR4 ma del team Autosport Sorrento.

Ennesimo impegno di campionato in terra Sicula per il pilota Salernitano della Re D'Italia Art Giovanni Loffredo, che nel prossimo fine settimana sarà al via della 62^ Monte Erice. La gara in provincia di Trapani è la settima tappa degli otto appuntamenti previsti in questo CIVM 2020.

L'esperto pilota della Scuderia Vesuvio dopo il bicchiere mezzo pieno di Cividale vorrà mostrare segni di riscatto nella gara Siciliana sull'impegnativo percorso di Erice a bordo della Mini Cooper SD gestita dall'AC Racing. Un campionato quello intrapreso dal pilota Campano, che dimostra la lotta da subito serrata in RS fino a 2000cc aspirate benzina e diesel aspirate e turbo con i diretti avversari.

L'ambizione del veloce poliziotto Salernitano Loffredo sarà sicuramente quella di dare continuità, nei 5.730m di Erice, alle importanti affermazioni di questo campionato, in particolar modo alle vittorie di gara 2 a Gubbio, Popoli e Alghero.