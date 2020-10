Vuoi cucinare a Pantelleria con Cracco? Costa appena 6000 euro 

21/10/2020 19:00:00

Volete cucinare a Pantelleria con lo chef Carlo Cracco. Si può fare, costa appena 6000 euro. E' la proposta di un'agenzia, specializzata in viaggi di lusso.

Propone, per 6.540 euro, l'esperienza di un viaggio a Pantelleria per cucinare con Cracco nel Giugno 2021. I posti sono solo 26. E non basta pagare per essere degni. Infatti si deve inviare richiesta e solo i più fortunati saranno "invitati".

La cifra comprende anche il soggiorno per ben tre notti, dal 24 al 27 giugno 2021.

Organizza un'agenzia olandese, specializzata in " Culinary Hosted Experiences".

6.500 comunque è il prezzo di partenza. La suite la danno via a 7.200 euro.