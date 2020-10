Coronavirus, c'è il nuovo modulo per l'autocertificazione 

22/10/2020 13:37:00

Aria di lockdown. E il Ministero dell'Interno si porta avanti con il lavoro. E' stato pubblicato questa mattina sul sito del Viminale il nuovo modello dell'autocertificazione da stampare e compilare.

Lo potete scaricare cliccando qui.

Per ora servirà ai cittadini per spostarsi in Lombardia dalle 23 alle 5 di notte e in Campania. Stessa cosa nel Lazio, dove però il coprifuoco scatta un’ora dopo, a mezzanotte.

Ma è probabile che, con l'inasprirsi dei divieti per evitare la diffusione del contagio, venga utilizzato in maniera generale. Il governo sta in fatti pensando al divieto di spostamento tra le Regionie, e al divieto di uscire da casa dopo le 23.