Coronavirus, 582 casi nel Trapanese. In Sicilia 83 persone in terapia intensiva

22/10/2020 06:00:00

Salgono a 582 le persone attualmente positive in provincia di Trapani al netto di decessi e guariti. Continuano ad aumentare i contagi anche in Sicilia. Attualmente nell'Isola ci sono 7.850 contagiati e in Italia ieri ci sono stati 15.199 contagi.

I dati nel trapanese - Ecco come sono suddivisi nei diversi comuni: Alcamo 108, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 5, Castellammare del Golfo 14, Castelvetrano 89, Custonaci 9, Erice 34, Favignana 9, Gibellina 1, Marsala 73, Mazara 36, Paceco 5, Pantelleria 5, Partanna 3, Poggioreale 0, Salaparuta 7, Salemi 31, Santa Ninfa 2, Trapani 113, Valderice 21, Vita 2, San Vito Lo Capo 2, Petrosino 0. I deceduti totali sono 23, i ricoverati in terapia intensiva sono 4, quelli ricoverati nei reparti Covid 29. Oggi sono stati effettuati 198 tamponi, mentre i test per ricerca antigene 459.

Altre tre persone positive a Mazara del Vallo - «Altre tre persone residenti nel nostro Comune sono risultate positive al Covid-19. Si tratta di persone asintomatiche già in isolamento nelle proprie abitazioni e stanno bene». Lo ha comunicato il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia dei tre nuovi casi positivi al Coronavirus registrati a Mazara del Vallo.

I dati in Sicilia - Sono 562 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.850 gli attuali contagiati dal virus. Di questi 649 sono i ricoverati: 565 in regime ordinario (23 in più) e 83 in terapia intensiva con un incremento di 6 ricoveri rispetto a ieri. Anche oggi si registrano nuove vittime, sono 11 i decessi che portano il totale a 389. I guariti sono 198. I tamponi effettuati sono 7.412. Sul fronte della distribuzione territoriale sono 192 i nuovi casi a Palermo; 170 a Catania; 66 a Trapani; 53 a Messina; 34 a Ragusa; 20 a Siracusa; 19 a Caltanissetta; 5 a Enna e 3 a Agrigento.

POSTI COVID E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO OSPEDALI SICILIANI - 28 posti letto per pazienti Covid al Cervello, 11 al Villa Sofia. Il CTO avrà 40 posti di terapia intensiva e sub intensiva. Altre 32 posti al Policlinico e due ulteriori all'ospedale dei Bambini. E' questo il piano previsto dall'assessorato regionale alla Salute per l'incremento dei posti nel capoluogo siciliano. Qui rota tutto attorno al Civico e al Cervello, mentre in provincia si fa riferimento al covid-hospital di Partinico, oltre al centro che si stanno aprendo a Castelbuono, Petralia e Borgetto in ex Rsa. In provincia di Agrigento ci saranno 20 posti al San Giovanni di Dio, 20 a Ribera e 12 a Sciacca. Nel nisseno invece, 28 posti al Sant'Elia e 14 a Gela. Il piano della Regione, che stanno approntando Musumeci e Razza, prevede investimenti per 128 milioni di euro, garantiti dalla Banca Europea per gli investimenti, e che prevede la ristrutturazione dei pronto soccorso.

Covid: bollo auto, al via procedura esenzione per i redditi più bassi - Sono già un migliaio, a poche ore dall'avvio della procedura sul portale della Regione, le istanze compilate per ottenere l'esenzione del bollo auto in Sicilia. A disposizione ci sono 27 milioni di euro e potranno usufruirne coloro che hanno un’auto immatricolata da più di 10 anni o con una potenza fino a 53 kilowatt e un reddito inferiore ai 15mila euro. Per accedere al bonus, così come previsto dalla delibera del governo Musumeci, approvata su proposta dell'assessore all'Economia Gaetano Armao, ci sarà una graduatoria, che sarà stilata privilegiando i redditi più bassi. Il provvedimento varato da Palazzo Orleans prevede lo sgravio anche per le associazioni di volontariato e di protezione civile iscritte nei rispettivi registri regionali, le cui auto sono utilizzate a uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Obiettivo è quello di agevolare i soggetti che hanno maggiormente subito gli effetti socio-economici derivanti dall’emergenza epidemiologica dovuto al Covid-19. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 5 novembre. Le istruzioni e i modelli per la richiesta dell'esenzione (visionabili qui: urly.it/38bnb) sono stati predisposti dal dipartimento Finanze dell'assessorato in collaborazione con l'Aci, con cui è in vigore un accordo di cooperazione che prevede altresì la collaborazione nell’attività di “ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni di imposta”. Per agevolare gli utenti interessati nelle fasi di compilazione e invio delle istanze sono state predisposte due pagine web e due Pec, dedicate, rispettivamente, allo sgravio per le autovetture dei privati (https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato) e delle associazioni (https://esenzioni-sicilia-2020.aci.it/associazione.

I dati nazionali - Sono stati 15.199 i contagiati (martedì erano stati 10.874). Sono 127 i deceduti (ieri 89). E' il dato più alto da quando è ripreso a crescere il contagio. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. I tamponi fatti sono stati 177.848. Le terapie intensive sono aumentate di 56 posti su base nazionale, per un totale di 926 posti occupati. I ricoverati con sintomi sono 603 in più rispetto al 20 ottobre. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi fatti è all'8,5%.

Verso coprifuoco nazionale? - Secondo indiscrezioni l’esecutivo starebbe pensando ad un nuovo DPCM. Il nuovo decreto potrebbe arrivare già questo weekend, sarebbe il terzo in un mese dopo quello del 18 ottobre, con l’introduzione di un coprifuoco nazionale dalle 23, limitando gli spostamenti tra le regioni se non per motivi di lavoro e salute. Uno scenario che vedrebbe però contrario il premier, più intenzionato a intervenire con una ulteriore stretta solo su trasporti e scuola, ma su quest’ultimo aspetto ci sarebbe da convincere la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Per decongestionare il trasporto pubblico locale, considerato dagli scienziati un veicolo del contagio, si mira, inoltre, ai doppi turni a scuola. L’obiettivo è quello di ammorbidire le resistenze della ministra dell’Istruzione: “Deve fare di più, deve superare le proprie rigidità”, ripetono i membri del Cts e alcuni suoi colleghi ministri.