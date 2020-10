Coronavirus, Sicilia: Musumeci ha deciso per la stretta su scuola e trasporti 

24/10/2020 08:30:00

E' stata rinviata ad oggi l'ordinanza di Musumeci su quello che in Sicilia sarà un "lockdown morbido".

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha deciso di rinviare l’attesa ordinanza con le nuove restrizioni da mettere in campo per arginare i contagi da Covid-19: “Dovendo incidere su settori rilevanti nella vita quotidiana delle persone, ritengo importante valutare con estrema attenzione i provvedimenti da inserire nella nuova ordinanza per limitare il diffondersi del contagio in Sicilia” spiega.

“Ecco perché, dopo una giornata intensa di confronto con gli esperti del Comitato tecnico scientifico e con l’assessore alla Salute, mi sono preso 24 ore di tempo prima di adottare il nuovo provvedimento che conterrà limitazioni in alcuni settori, come gli istituti scolastici e il sistema dei trasporti, ma senza colpire le attività economiche” conclude.

Le ipostesi più concrete restano, in applicazione del dpcm Conte del 18 ottobre nella Regione, il passaggio alla didattica a distanza nelle superiori dal secondo al quinto anno. Il provvedimento sarebbe valido per due o tre settimane. Lo scopo non è arginare il contagio a scuola visto che nelle scuola, secondo i dati, la situazione è controllata, ma limitare gli spostamenti generali.

Il secondo provvedimento sarebbe legato proprio ai mezzi di trasporto pubblico. Nel medesimo periodo il riempimento di autobus, treni e traghetti sarebbe dimezzato. Il riempimento al 50% degli autobus dovrebbe essere sufficiente nelle ore di punta in assenza dei ragazzi che vanno a scuola. Il tutto sarebbe supportato anche dall’invito a portare a scuola i bambini fino alle medie con mezzi privati.

Ma il fatto è che l'ordinanza di Musumeci potrebbe essere scavalcata già domenica da quella, molto più dura, di Conte.