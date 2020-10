Alcamo, abuso d'ufficio. Prosciolti l'ex sindaco Bonventre e dirigenti comunali

25/10/2020 11:00:00

L'ex sindaco di Alcamo, Sebastiano Bonventre, e alcuni dirigenti comunali, sono stati prosciolti dal Gup di Trapani dall'accusa di abuso d'ufficio.

Un'indagine, svolta dai Carabinieri, che si concentrava sulla nomina del dirigente dell'ufficio Urbanistica del Comune. Nomina ritenuta dalla Procura di Trapani illegittima perchè il professionista non aveva il titolo di laurea previsto. Inoltre per gli inquirenti il Comune sarebbe stato già in possesso di una figura professionale per quel ruolo.

L'ex segretario Cristofaro Ricupati e tre dirigenti, Gaspare Fundarò, Marco Cascio e Sebastiano Luppino, che si erano occupati della pratica, oltre al sindaco, sono stati "liberati" da ogni accusa. Il tutto rientra nell'inchiesta della Procura sulla gestione dell'ente tra il 2013 e il 2015. Dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia Bonventre, eletto nel 2012, si era dimesso.