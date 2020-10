Coronavirus, ecco il nuovo modello per l'autocertificazione 

25/10/2020 12:17:00

A seguito delle nuove ordinanze, è on line il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle fasce orarie (in Sicilia dopo le 23, ad esempio) in cui sono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

Qui ci sono tutte le novità introdotte dal Dpcm emesso oggi, 25 Ottobre, dal governo Conte.

Qui ci sono tutte le novità introdotte dall'ordinanza della Regione Siciliana, valida da oggi.

Ricordiamo che l'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

