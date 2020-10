A San Benedetto del Tronto, Maurizio Romeo ha riconquistato il titolo italiano di Triathlon

26/10/2020 19:08:00

Il trapanese Maurizio Romeo, triathleta ipovedente di caratura internazionale plurimedagliato in coppa del mondo, tesserato per il Just Triathlon Firenze, dopo un anno di assenza per motivi di salute, ha riconquistato a San Benedetto del Tronto il titolo italiano di Triathlon sulla distanza sprint di 750m nuoto, 20km bici e 5km corsa con il tempo di 1h06’43” con la guida Alessandro Terranova(all’esordio) che bene a saputo gestire la gara nonostante la pioggia battente. Logicamente soddisfatto il tecnico Leo Vona con cui da anni condivide le tante ore passate negli allenamenti. Prossimo appuntamento il sette novembre a Mondello per la Grand Final Paratriathlon circuito IPS.