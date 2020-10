Il dolore a Mazara per la morte di Fabio Triolo 

26/10/2020 12:28:00

E' Fabio Triolo il giovane di venti anni vittima dell'incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo sabato sera.

Il giovane era molto conosciuto in città e la sua morte improvvisa ha creato dolore e sconcerto.

Triolo, 21 anni, si è schiantato violentemente contro un palo di cemento in Via Bessarione. E' in pratica morto sul colpo.

Ragazzo simpatico e sorridente, gran lavoratore, Triolo lavorava nell'azienda di famiglia che si occupa di commercio di materiale edile ed elettrico.

I funerali si terranno oggi.