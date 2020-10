Campobello di Mazara, detenzione di droga e furto di energia elettrica. Denunciato un giovane

27/10/2020 14:51:00

Denunciato dai carabinieri di Campobello di Mazara per detenzione di sostanza stupefacente e per furto di energia elettrica. I militari. hanno trovato in casa di L.N. di 28 anni e con precedenti di polizia, 18 grammi di marijuana nascosta in camera da letto, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Gli uomini dell'Arma inoltre grazien anche all’intervento dei tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica, hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, certificando un danno economico in corso di quantificazione.

Il 28enne è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di furto aggravato e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

L’odierno risultato operativo, è frutto di un incessante sforzo che l’Arma dei Carabinieri di Mazara del Vallo, in ossequio alle direttive del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, sta intraprendendo da tempo, al fine di rispondere in maniera efficace agli spunti operativi che pervengono dal territorio.