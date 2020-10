Cresce il movimento VIA in provincia di Trapani. Due nuovi consiglieri a Calatafimi

28/10/2020 10:15:00

Cresce il Movimento VIA, aderiscono al progetto l’assessore Antonio Simone e il consigliere comunale Paolo Fascella, di Calatafimi-Segesta.

Entrambi hanno deciso di sposare il progetto politico di VIA per continuare a servire la propria città con la certezza degli intenti e l’efficacia dei risultati. Il Movimento VIA si struttura nei vari territori siciliani e apre le porte a quanti anelino a servire la Sicilia con coraggio e determinazione.

Siamo certi che ci sono percorsi ancora tutti da disegnare e percorrere, chi aderisce al Movimento lo fa non certo per visibilità ma perché riconosce lo spessore politico e l’opportunità di essere incisivi in quel cambiamento riformista e progressista a cui aspiriamo.