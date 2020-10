Sicilia, coronavirus: in tilt i Pronto Soccorso, ambulanze in coda 

30/10/2020 11:10:00

In tilt i Pronto Soccorso, ambulanze in coda, malati curati direttamente sull'ambulanza, in assenza di posti.

A Palermo a causa del covid 19 i pronto soccorso sono sovrafollati e alcuni pazienti sono assistiti dentro le ambulanze. Nel pronto soccorso del Civico ci sono 44 pazienti covid positivi e 43 in quello del Cervello. I presidi di emergenza di Villa Sofia, del Policlinico, dell’Ingrassia e del Buccheri La Ferla sono impegnati a garantire le altre urgenze mentre a Villa Sofia ci sono 70 persone no covid in attesa.

All’esterno del pronto soccorso del Civico sono state allestite alcune postazioni con l’ossigeno perche’ dentro non c’e’ piu’ spazio e alcuni pazienti sono assistiti in ambulanza cosi’ come all’ospedale Cervello.

Intanto si attendono le decisioni della struttura commissariale per l’emergenza covid sull'aumento di posti negli ospedali di Partinico e di Petralia Sottana per allentare la pressione sui presidi di emergenza.