Coronavirus, bollettino del 30 ottobre: impennata di casi in Sicilia, 984 nuovi positivi

30/10/2020 18:03:00

Impennata di casi positivi al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore con il dato di 984 nuovii contagiati. I guariti sono 153 (6.758 dall’inizio dell’emergenza) e 12 sono le vittime (484 complessive). I dati sono contenuti nel quotidiano bollettino del Ministero della salute da cui emerge anche il numero dei tamponi processati nell’Isola: 7.226. Degli attuali 13.564 positivi i ricoverati con sintomi sono 839, i pazienti in terapia intensiva 115, mentre si trovano in isolamento domiciliare 11.791 persone.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 276 a Palermo, 269 a Catania, 71 a Messina, 63 a Trapani, 90 a Ragusa, 48 a Siracusa, 53 ad Agrigento, 88 a Enna e 26 a Caltanissetta.

In Italia: Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia e per la prima volta superano la soglia dei 30mila casi in un giorno. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 31.084 i nuovi casi - comprese vittime e guariti - mentre l’incremento delle vittime è di 199 in 24 ore che portano il totale a 38.321.