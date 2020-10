Trapani, la pneumologia non chiude 

31/10/2020 08:18:00

La polemica è finita. A chiuderla, dopo il vespaio suscitato anche dalla presa di posizione del consiglio comunale di Trapani, è stato il commissario straordinario dell’Asp, Zappalà: “La pneumologia non si tocca, resta al Sant’Antonio Abate”.

In merito ad uno spostamento del reparto, Zappalà ammette: “Il rischio c’era, meglio parlare di possibilità a dire il vero, ma era solo un’ipotesi sulla quale stavamo lavorando. Era un’opzione organizzativa, si valutava la possibilità di delocalizzare la Pneumologia e non di chiudere definitivamente il reparto. Ma rassicuro tutti che tutto questo non succederà”.

