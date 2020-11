01/11/2020 19:12:00

Due medici, un uomo e una donna, in servizio al Covid hospital "Paolo Borsellino" di Marsala, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus.

La notizia viene confermata a Tp24 da più fonti. Non si sa che il virus è stato contratto all'esterno o in ospedale.

