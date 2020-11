01/11/2020 06:00:00

La locandina del film “Lockdown all’italiana” è ancora appesa, sembra un presagio.



La macchina dei pop corn spenta. La sala vuota, buia. Lo schermo grande, bianco.

Il Coronavirus ha fermato la cultura, ha fermato i teatri, ha fermato anche i cinema. Comq lo storico Cinema Golden di Marsala. “Neanche la guerra aveva fermato i cinema”, ci dice Filippo Marino, gestore del Golden. Le sale cinematografiche sono state chiuse con l’ultimo dpcm per fronteggiare l’avanzata del Coronavirus. Anche loro, anche i gestori delle sale hanno protestato in questi giorni contro la chiusura. “Siamo tornati come nel primo lockdown.

E’ stata dura allora, speriamo che adesso duri poco”, ci dice Marino. I cinema avevano appena ricominciato a proiettare film, pochi spettatori, contingentati, distanziati. “Erano pochi, ma ci davano speranza. Adesso, vedere questa sala vuota e buia fa venire il magone”. Il primo film che vorrà proiettare? "Quello di Verdone, è l'ultimo film che avrei dovuto proiettare. Poi hanno chiuso tutto. Ricomincerei da lì". Ecco il video.

Silenzio in sala. Al Golden, lo storico cinema di Marsala chiuso dal Covid from Tp24 on Vimeo.