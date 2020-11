Ieri in pochissimi in piazza a Trapani per protestare contro le chiusure 

01/11/2020 11:05:00

Le strade attorno alla Prefettura di Trapani erano state chiuse al traffico per motivi di sicurezza, ma alla manifestazione indetta ieri sera da ristoratori, gestori di pizzerie e titolari di scuole di danza hanno partecipato poche persone.

In piazza Vittorio Veneto più poliziotti che operatori economici. Dovrebbe, invece, essere più partecipata la manifestazione di protesta in programma, questa sera alle 18 sempre a Trapani in piazza Vittorio Emanuele.

Una manifestazione pacifica estesa a tutta la provincia.

