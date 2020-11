 Un nuovo test salivare per bambini per il coronavirus 

03/11/2020 11:20:00

Quattro ricercatrici dell’Università Statale di Milano hanno sviluppato test salivare molecolare per Covid-19 (che rileva cioè il materiale genetico del virus). Il test è affidabile come il tampone nasofaringeo molecolare ma è molto meno invasivo, è pensato per i bambini ma funziona bene anche negli adulti, e permette di rilevare anche i soggetti asintomatici o pre-sintomatici.

È stato ottimizzato sulla base di un protocollo dell’Università di Yale e poi modificato dalle ricercatrici Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa. «Tra noi quattro abbiamo 11 figli dai tre ai 21 anni e nei mesi scorsi ci siamo chieste come avremmo passato l’inverno, con i bambini obbligati al tampone ogni volta che si prendevano un raffreddore, frequenti nei mesi freddi», ha spiegato Elisa Borghi.

Il metodo messo a punto dal gruppo di studiose, che vivono facendo ricerca in campi diversi fra loro, è un piccolo rullo di cotone, come quelli che usano i dentisti, da tenere sotto la lingua per qualche minuto e da consegnare ai laboratori di analisi in un semplice contenitore sterile.