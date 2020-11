Non credi al coronavirus? Ecco il modulo per rinunciare alle cure, da stampare e compilare

03/11/2020 17:24:00

Ogni giorno riceviamo in redazione parecchie critiche, e qualche insulto, da parte di chi nega l'esistenza del coronavirus, chi lo riduce ad una banale influenza, chi pensa che sia un complotto mondiale per costringerci a casa, con la complicità di noi giornalisti terroristi.

Opinioni legittime, per carità. Ormai tutti hanno diritto di tribuna, tranne gli esperti. E allora abbiamo pensato che sarebbe utile un modulo per tutti i negazionisti, per evitare una situazione imbarazzante: magari si sentono male, e il medico li vuole ricoverare per Covid - 19. Sarebbe per loro un atto di violenza inaudita: essere ricoverati per Covid, loro, che non credono al coronavirus.

Inoltre, dare cure a chi non crede nella malattia come nella cura, significa occupare un posto in corsia che potrebbe essere utile per dare assistenza a chi invece alla malattia ci crede eccome, ha portato la mascherina, ha mantenuto le distanze, si è lavato spesso le mani e ha evitato feste, mangiate e prime comunioni per tutta l'estate, ma ugualmente ha preso il virus.

Anche questo sarebbe uno spiacevole equivoco. E insomma, chi si è comportato responsabilmente, anche se ha 98 anni e una decina di "patologie pregresse" merita tutta l'assistenza di questo mondo, rispetto a chi se ne è fregato, ha fatto i suoi comodi, e va dicendo ogni giorno che è tutto un imbroglio.



Quindi, in poche parole, se non credete al coronavirus, ecco un comodo modulo scritto bello grosso in stampatello, secondo gli ultimi ritrovati della grafica, da compilare e firmare e consegnare al momento del bisogno.

Così non vi fate curare, ed è meglio per tutti.

Coronavirus, il modulo per rinunciare alle cure by La redazione Tp24 on Scribd