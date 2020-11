Coronavirus, allarme in Sicilia per i posti  letto 

04/11/2020 10:56:00

Diminuiscono a vista d'occhio i posti letto in Sicilia. Ieri dal Covid hospital di Partinico, ormai pieno, alcuni malati sono stati trasferiti a Marsala.

Il report di ieri fotografa una situazione dei posti letto al limite della saturazione sia per quanto riguarda le terapie intensive che per la cosiddetta “area non critica”, cioè i reparti di Malattie infettive, Pneumologia e Medicina generale. Con gli aggiornamenti diffusi ieri dall’Istituto superiore di sanità – un saldo di 55 ricoverati e 8 pazienti intubati in più – la Sicilia è arrivata al 25 per cento di occupazione delle rianimazioni (a un passo dalla soglia di pericolo indicata a quota 30) e al 33 per cento di riempimento dei letti per i pazienti meno gravi, con un dato anche in questo caso vicinissimo al livello di allerta (fissato in questo caso al 40 per cento).

Il dottore Rino Urso, medico in servizio a Marsala, racconta: "Sto pensando che quando in un giorno solo vedi le polmoniti interstiziali che di solito vedi in 8 mesi, è ora di innalzare davvero l'asticella della prudenza e delle precauzioni. Parlo di polmoniti e non di positivi asintomatici ...".