Coronavirus, un'altra vittima all'ospedale di Marsala. Altro medico positivo a Mazara 

05/11/2020 10:02:00

Nuova vittima del Covid all'ospedale di Marsala. E' deceduta infatti nella notte una donna che era ricoverata all'ospedale di Mazara e che poi, viste le complicazioni, era stata intubata trasferita nel reparto di rianimazione all'ospedale di Marsala.

Nella notte si è aggravata ed è morta. Adesso i pazienti in rianimazione, al Covid hospital di Marsala, sono due. A Mazara, lo ricordiamo, non c'è la rianimazione, ma solo 30 posti per positivi "semplici". Se peggiorano, vengono intubati e trasferiti.

Sempre da Mazara arriva la notizia di un altro medico positivo al coronavirus. In questo momento, pertanto, ci sono cinque medici positivi. Una vicenda che crea problemi di organico, dato che ci sono solo otto medici in servizio.