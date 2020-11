Trapani, manca la guardia medica pediatrica notturna al Sant'Antonio Abate

05/11/2020 09:22:00

Nessun servizio di guardia medica pediatrica all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani nelle ore notturne, con gravi rischi per la popolazione di bambini e bambine della zona.

Lo denuncia il capogruppo della Lega all’ARS Antonio Catalfamo, che ricorda che presso il nosocomio trapanese è disponibile soltanto un servizio di reperibilità nei casi di urgente necessità.

Il deputato del C|arroccio ha presentato oggi un'interrogazione all’Assessore per la salute, sottolineando che “il Sant'Antonio Abate di Trapani è di primaria importanza per tutta la Sicilia occidentale e i livelli di assistenza forniti devono essere sempre in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini al fine di riuscire ad intervenire tempestivamente nei casi clinici urgenti.

Per Catalfamo, “l’assenza del medico pediatra durante le ore notturne nel reparto crea disagio e preoccupazione nella popolazione residente per l'assenza del servizio di assistenza medica per i piccoli che dovrebbero avere bisogno, in quelle ore, di interventi medici urgenti e improcrastinabili”; una situazione resa ulteriormente precaria per la carenza di medici anche ospedali vicini, compreso quello di Mazara del Vallo.”

Il capogruppo della Lega chiede quindi all’assessore Ruggero Razza “ se non ritenga opportuno intervenire urgentemente nei confronti dell’Asp di Trapani affinché siano disposti tutti gli atti necessari per garantire il personale medico nelle strutture trapanesi sia durante le ore diurne che notturne, ripristinando la guardia medica pediatrica notturna al Sant' Antonio Abate, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid-19 che si sovrappone al normale fabbisogno di cure sanitarie dei cittadini residenti nel territorio, al fine di scongiurare il peggio.”