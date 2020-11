Come funziona lo screening di massa di domani a Marsala 

06/11/2020 14:15:00

Al fine di un ordinato svolgimento del covid-screening programmato a Marsala dall'Asp Trapani, il commissario capo della Polizia Municipale Vincenzo Menfi – coordinatore del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - specifica alcuni utili dettagli:

- il tampone rapido in modalità “drive in” sarà effettuato nelle giornate di Sabato 7 e Domenica 8 Novembre, dalle ore 9:30 alle ore 18:00, nella zona Stadio Municipale;

- interessata allo screening è la popolazione scolastica volontaria delle Scuole Superiori di Secondo grado di Marsala e Petrosino, comprensiva del personale discente, docente, non docente e dei relativi familiari, secondo modalità e tempistiche determinate dall'Asp;

- gli autoveicoli confluiranno nella zona dello screening da via Degli Atleti e si dovranno disporre su tre corsie predefinite;

- all'ingresso, personale munito di dispositivi protettivi consegnerà a ciascun utente dei moduli che dovranno essere compilati e consegnati al personale sanitario;

- al termine dell'esame diagnostico, il deflusso è indirizzato verso via Della Gioventù. Si dovrà sostare in un'area in prossimità della stessa via, in attesa dell'esito del tampone.

Si ribadisce che i rapporti con gli Istituti interessati sono tenuti direttamente dall'Asp attraverso il Provveditorato agli Studi. Il Centro comunale di Protezione civile darà il proprio supporto all'arrivo dell'utenza.